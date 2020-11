Alan Proosa identifitseerib end näituse saatetekstis transsoolisena, seetõttu on ootused tema portreedele palju suuremad kui lugemata arvule valgetele cis-meeste tehtud ladyboy’de jäädvustustele. Tõepoolest, parimatel hetkedel kogebki vaataja koos Proosaga, et ta on saanud osa millestki väga intiimsest ja ausast. Muidugi kummitab taustal alati võimalus, et tegemist on illusiooniga, et vaatamata empaatiale ja teadmistele tühistavad näiteks geograafiline kaugus ning kultuuriline ja sooline erinevus tõelise läheduse võimalikkuse. Sellest võimalusest hoolimata soovitan näitust kindlasti vaatama minna.