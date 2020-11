Kurismaa trammi-objekt võeti riikliku kaitse alla

Tallinna trammi-objekt on Eesti heli- ja kineetilise kunsti teerajaja Kaarel Kurismaa installatsioon, mis valmis 1993. aastal ning avati trammiliikluse 105. aastapäeval. Objekti üldine vorm on säilinud. Koostöös autoriga on muudetud algset värvilahendust. Originaalis sinipunavalgetes toonides telliskividest, betoonist ja metallist ehitatud teos värviti kunstniku kavandi järgi 2008. aastal sinikollaseks. Tööle annab kineetilise lisaväärtuse kuullaagritele toetuv tuulelipp.