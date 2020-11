Alan Proosa: «Ma olen alati tundnud, et teen Eesti ühiskonda paremaks.»

Eelmisel suvel võttis minuga ühendust Tartu Kunstimuuseumi praegune direktor Joanna Hoffmann ja pakkus varianti, et teha sügisel mahukas näitus minu Kagu-Aasia materjalide põhjal. Kunstimuuseumi inimestele oli jäänud siit-sealt silma ja kõrva, et mul on huvi ja kirg transsoolisuse teema suhtes, ja nad teadsid, et ma mõnevõrra tegelen sellega ka Kagu-Aasias olles – mind huvitab see subkultuur ja eks nad olid näinud mu fotosid. Mul oli hea meel, et mulle pakuti niisugust võimalust nii suure ja austatud institutsiooni poolt. See oli minu jaoks erakordne ja loomlikult olin ma kohe nõus.