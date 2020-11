Maria Rahamägi: unistades tuleviku haridusest

Hariduse kvaliteet ei sõltu mitte ainult selle andmise, vaid ka omandamise kvaliteedist. Kvaliteetse haridussüsteemi mõõdupuu võiks olla verstapost, kus keskkooli lõpuks on õpilased eneseteadlikud: oskavad otsustada ning oma otsuste eest vastutada. See aga eeldab muutusi selles, mil määral on neil oma tunniplaani üle otsustusõigust. Kui praegu saab õpilane valida mõned valikained, siis tuleviku koolis saab ta oma õpiteed suurel määral ise kujundada.