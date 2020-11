Rainer Kattel: innovatsioon pärast koroonakriisi

Alates 1990. aastatest toiminud globaalne majandusmudel tugineb ideel, et majanduskasvu kvantiteet on olulisem selle kvaliteedist. Selle hinnaks on süvenev ökoloogiline katastroof ja kasvav ebavõrdsus. Koroonakriis on need kitsaskohad selgelt esile toonud. Samal ajal kui pandeemiast tulenev sotsiaalne kriis võtab üha teravamaid mõõtmeid, oli Wall Street juba käesoleva aasta septembriks esimesest lainest taastunud.