Edward Lucas: Trumpi poliitika polnud nii halb, nagu väidavad kriitikud

Nii Donald Trumpi kui ka Joe Bideni puhul on järgmise administratsiooni käed tööd täis Hiinaga. Nagu isegi Donald Trumpi kriitikud vastumeelselt möönavad, on varasemad administratsioonid sellest 21. sajandi otsustavast geostrateegilisest probleemist mööda vaadanud. Nüüd on tarvis erakordseid pingutusi kõigil rinnetel – majanduslikul, sõjalisel, tehnilisel – ja eelkõige otsustavat jõudu lüüa tagasi oht, ehitada üles keskus ja võimendada heidutust. Ühiselt on läänel ehk veel potentsiaali üle olla Pekingi kommunistlikust juhtkonnast. Lõhenenult seda lootust pole ning meid ootab ees maailm, milles me elame Xi Jinpingi ja tema järeltulijate tahtmist mööda.