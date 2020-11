Rahvas talub kannatlikult haiglatest tulevaid ärevaid teateid, aga praeguseks on juba nelja kuu vältel igal ööl pealinna Sofia kesklinnas väljendatud viha seoses Bulgaaria kroonilise haigusega, milleks on valitsuskorruptsioon ja prokuratuuri tegevusetus.

Protestijad riskivad nakatumisega ja kogunevad, et nõuda peaminister Boiko Borissovi ja peaprokurör Ivan Geshevi tagasiastumist. Mõlemad on keeldunud ametist lahkumast. Borissov kinnitab, et 2021. aasta märtsis toimuvad valimised vastavalt ettenähtud plaanile, Geshev alustas alles oma seitsme aasta pikkust ametiaega ega kavatsegi tagasi astuda.