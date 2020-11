Ameerika Ühendriikides jõudis kätte valimispäev

Teiste osariikide jaoskonnad avasid uksed idarannikul kella kuue-seitsme paiku hommikul kohaliku aja järgi. Viimane osariik, mis jaoskonnad sulgeb, on Alaska, kus Eesti aja järgi pannakse uksed kinni kell kaheksa hommikul.

Vaatamata eelvalimistel antud rekordilisele 100 miljonile häälele paistis eile, et ka valimispäeval on aktiivsus suur. Valimispäeval lasi isiklikult sedeli kasti ka esileedi Melania Trump, president Donald Trump on traditsiooniliselt kasutanud postihääletust.