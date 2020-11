Submerged külastas Masinaruumi

Submerged on rohkem metal kui nii mõnigi muu-metal. Ta on teinud trummile ja bassile sama, mida tegi Suur Nelik (Slayer, Metallica, Anthrax ja Megadeth) omal ajal hevile – ajas asja kurjaks. Ega Napalm Deathi Mick Harris teda ilmaasjata sundinud enda Scorniga vahepeal mööda Euroopat ringi tuuritama. Lõpuks viskas isegi no-wave-bassilegend ja tipp-produtsent Sir Bill Laswell ta tema enda tehtud bändist Method of Defiance välja, sest ta ajas kõik liiga kurjaks ja tummiseks, hoolimata sellest, et ilma Submergedita poleks kuningas Elisa­beth teda ilmselt kunagi rüütliks löönud nende plaatide pärast, mis nad koos tegid.