Majanduse lühiuudised

Teise samba sissemaksed peatas imeväike hulk inimesi

Pensionikeskuse andmetel peatas ajutiselt sissemaksed teise sambasse 9575 inimest, mis on vähem kui 1,4 protsenti sambaga liitunutest. Oktoobris oli pensionikogujatel võimalik ajutiselt ehk detsembrist kuni augustini peatada omapoolsed sissemaksed ehk kaks protsenti brutopalgast teise sambasse. Alates teise samba loomisest 2002. aastal ulatub Eesti pensionifondide tootlus 90 protsendini. Tarbijahinnad on Eestis samal ajavahemikul kasvanud 67 protsenti. FinanceEstonia teatel tähendab väga suur teise samba sissemaksete jätkajate arv seda, et riigil tuleb 2023. aastal leida märkimisväärsed summad riigi poolt 13 kuuks peatatud maksete ja keskmise tootluse kompenseerimiseks. BNS