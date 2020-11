Riigilt lahkelt abi saanud Tallinkile terendab lisaraha

Ehkki peamiselt on avalikkuses räägitud Tallinkile antud 100 miljoni eurosest riigilaenust ja töötukassa palgatoetusest (loe pikemalt lisaloost), on vähem teada see, et Eesti üks suuremaid ettevõtteid saab koroonakriisiga võitlemiseks raha ka laevandusettevõtetele loodud eraldi meetmest. Kõige värskem abi tuli veeteede ametilt, mis maksis Tallinki tütarfirmadele Hansaliin ja HT Laevateenindus kokku veidi üle kahe miljoni euro.

Siinkohal tuleb täpsustada, et see pole kitsalt Tallinkile, vaid tervele Eesti laevandussektorile mõeldud toetus. Selle mõte on hüvitada osaliselt sotsiaal- ja tulumaks, et vähendada laevaettevõtete maksukoormust ja säilitada töökohti. Näiteks sai teise suure laevafirma Viking Line’i tütarettevõte Euro Work 437 000 eurot ja DFDS A/S Eesti filiaal 85 000 eurot toetust. Viimane opereerib kahe laevaga Paldiski-Kapellskäri ja Paldiski-Hanko liinidel.