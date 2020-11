Skeleton jätkab suurinvesteeringu toel kasvamist

Superkondensaatoreid tootev Eesti idufirma Skeleton Technologies kaasas investoritelt 41,3 miljonit eurot. See on Bolti järel tänavu suuruselt teine rahapaigutus Eesti iduettevõttesse. Ettevõtte asutaja ja juht Taavi Madiberk ei soostunud Postimehele ütlema, kes konkreetselt firmasse raha panid. Ta selgitas põgusalt, et tegu on Euroopa juhtivate tööstus- ja tehnoloogiainvestoritega, kes viisid muu hulgas nullist börsile Hollandi makseettevõtte Adyen.