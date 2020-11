Eriarstil käivad 40–50-aastased mehed küll naistest enam kui kaks korda harvemini, kuid nende raviks kulub per capita «vaid» 25 protsenti vähem raha. See näitab, et juba nii noorelt ravitakse meestel rohkem välja kujunenud raskemaid tervisehäireid, kirjutab Tartu Ülikooli kliinikumi meestekliiniku juht Margus Punab.