Inimesi ei saa ühe vitsaga lüüa. Kui ühtedel on sagedasemad tervisekontrollid mõne näitaja testimiseks vajalikud, siis teistel tekitab normis näit petliku kindlustunde, näiteks kui maksaanalüüsid olid korras, siis joon, palju tahan. Tegelikult see nii ei ole.

Teadusuuringud ei ole näidanud mingit efekti haigestumisele ega suremusele, kui terved täiskasvanud regulaarselt tervisekontrolle läbivad. Küll on aga leitud, et iga natukese aja järel terve inimese tervist analüüsides kasvavad tema terviseärevuse, tarbetute lisauuringute ja üleravimise riskid. Süsteem asetab inimesed justkui meditsiini nõela otsa. Terved muudetakse meditsiinist sõltuvaks: tee täna tervisespordi pakett, homme terve mehe pakett ja lisaks last sooviva mehe pakett.