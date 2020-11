Vastata küsimusele või hääletada, selles on küsimus

Meile on teada, et 25. aprillil 2021. aastal toimub rahvahääletus või rahvaküsitlus. Kumb siis toimub?

Siin on suur segadus. Kui ma kuulan EKRE esindajaid, siis nad räägivad rahvahääletusest. Keskerakonna esindajad seevastu eelistavad rääkida rahvaküsitlusest. Ehkki sellist asja nagu rahvaküsitlus põhiseadus ette ei näe.

Rahvahääletus on kindel põhiseaduslik protseduur, kuhu on kaasatud vastavad riigi institutsioonid: valimiskomisjon, piirkondlikud komisjonid jne. Nende korraldus on sarnane valimiste omaga.