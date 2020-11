Reformierakonna fraktsioon esitas kümme muudatusettepanekut, kuid Koka sõnul on tulnud ka erakonna liikmetelt eraldi ettepanekuid. «Alati on keeruline öelda, enne kui komisjonis arutelu veel ees, et milline ettepanek läbi läheb, ent Reformierakonna ettepanekute seas tundus sümpaatsena keskmise pensioni tulumaksuvabastus,» lausus Kokk. Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri (Reformierakond) on varem oma erakonna ettepanekut kommenteerinud, et seda on küll valitsus lubanud, kuid sõnadest pole kaugemale jõudnud.