Eesti lühiuudised

Tartu maakohus teatas eile otsuse, milles tunnistas Tartu endise abilinnapea Valvo Semilarski osaliselt süüdi toimingupiirangu rikkumises. Kohus leidis, et Semilarski pani abilinnapeana toime toimingupiirangu rikkumise, kui osales linnavalitsuse istungil oma tuttavatele kuuluvate ettevõtetega seotud otsuste langetamisel. Kohus pidas silmas Valvo Semilarski tuttavale Kaimo Sepale kuuluvat ettevõtet AS Eviko, samuti Semilarski tuttavale Anti Moppelile kuuluvat ettevõtet AS Aqua Marina. Kohtunik selgitas, et Semilarski oleks pidanud AS Evikot ja AS Aqua Marinat puudutavate otsuste langetamisel end hääletamiselt taandama. Mis aga puutub süüdistusse, et Semilarski oli lähedastes suhetes ka ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi ja Vallikraavi Kinnisvaraga, siis see ei leidnud kohtus tõendamist ning maakohus mõistis neis süüdistustes Semilarski õigeks. Tartu Postimees