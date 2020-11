Meie kajastuse selgrooks on USA valimiste blogi, mis annab jooksva pildi jõudude tasakaalu muutustest kampaania jooksul niihästi infograafiliselt kui ka tekstina.

Aasta algul tundus, et Donald Trump liigub kindlalt tagasivalimise kursil. Majandus oli olnud tõusuteel kogu tema valitsemisaja jooksul ning see on tavaliselt olnud ameeriklastele piisav põhjus, et ametis olev president tagasi valida. Lisaks sai Trump ette näidata ka mõningaid välispoliitilisi võite, eeskätt Lähis-Ida probleemi lahendamisel.

Samas oli ja on siiani Trumpile ka tugev ja põhimõtteline vastuseis liberaalsete vaadetega ameeriklaste seas, eeskõik tema autoritaarsuse, jäiga hoiaku tõttu sisserände küsimuses, räuskava väljenduslaadi ja halvustava suhtumise pärast vähemustesse.

Kuigi Trump on paljudele äärmiselt ebameeldiv, ei pakutud veel varakevadelgi vastaskandidaat Joe Bidenile eriti suurt edulootust. Bidenit iseloomustatakse kui meeldivat inimest, kuid edu harjal oleva Trumpi kõrval tundus ta kahvatu.

Tänaseks on Wuhani viirus, nagu Trump pandeemia põhjustajat kutsub, muutnud vabariiklaste ja demokraatide jõuvahekorra presidendivalimistel võrreldavaks nelja aasta taguse ajaga, kui Trumpi võitu peeti ebatõenäoliseks.

On välja pakutud palju oletusi, miks arvamusuuringud Trumpi võitu neli aastat tagasi ei suutnud ennustada, ja osutatud asjaolule, et üsna paljud tema valijaist ei julge avalikult seda tunnistada. Arvestades, et Ameerika (ja ka maailma) avalik arvamus on Trumpi käitumise suhtes jätkuvalt ja põhjusega kriitiline, pole raske mõista, miks korralikud inimesed ei soovi öelda, et nad teda eelistavad.

Postimees annab valimistest ülevaate niihästi paberil, veebis kui ka teles. Kommenteerime kohapeal ja toimetuses, et Ameerikas toimuvat mõista ja lugejani tuua.

Postimehe reporter Krister Kivi on juba üle nädala peatunud USA eri linnades, vestelnud kohalikega, käinud valimisüritustel ja toonud ookeani­tagused meeleolud lugejani. Valimisblogist leiab niihästi tema reportaažid kui ka teisi lehes ilmunud põhjalikumaid artikleid ja analüüse valimiste kohta.

Et keegi ei suuda enne tulemuste selgumist öelda, kas ebatäpsus iseloomustab avaliku arvamuse küsitlusi ka seekord, tõotab häälte lugemine kujuneda vägagi põnevaks. Tänase päeva jooksul annab sellest ülevaate Postimehe TV valimisstuudio, kus kell seitse, üheksa ja kaksteist ning õhtul pool üheksa tehakse jooksev kokkuvõte valimistulemustest koos analüüside ja kommentaaridega. Peale selle avaldame veebi jooksvalt tänavaküsitluste kajastust ühest võtmeosariigist Floridast. Samuti anname ülevaate, mida arvab valimistulemustest lihtne inimene Tallinna tänavailt.