Bürokraatia pärsib lümfoomihaige lapse ravi

Paveli sugulased hakkasid lapse tervise pärast muret tundma 2020. aasta kevadel, kui märkasid lapse istmikul väikest plekki. See nägi välja nagu tavaline sinikas, kuid oli väga tume, peaaegu must. «Märtsis pöördusime lastearsti poole, tema ütles, et see kaob ära ja pole vaja muretseda,» räägib Paveli vanaema Tatjana. «Me jälgisime seda moodustist, see hakkas suurenema ja siis suunati meid kirurgi juurde. Kirurg vaatas lapse üle ja teatas samuti, et ei midagi hirmsat, tulete jaanuaris. Käisime ka teise kirurgi vastuvõtul, tema ütles, et moodustis tuleb välja lõigata, kuid tema seda tegema ei hakka.»