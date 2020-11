Andrei Kuzitškin: Venemaa sõbrad ja vaenlased

On täiesti ilmne, et venemaalased kujundavad arvamuse selle või teise riigi kohta riikliku propaganda mõjul vastavuses Kremli poliitiliste ja ideoloogiliste seisukohtadega, mis omakorda kajastavad parasjagu maailmas toimuvat. See on ilmnenud ääretu selgusega suhtumises Ukrainasse ja Eestisse.