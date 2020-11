Jaanus Riimets: aastad ja aastaajad

Kui koolipoiss Tõnisson põhjendab oma tegevust kirikumõisa noorhärrade parve põhjalaskmisel sõnadega: «Mis nad siis tulevad meie õue peale kaklema?», siis tegelikult väljendavad need lihtsad maameeste sõnad üsna üheselt meist enamiku tegelikku seisukohta: «Jätke meid rahule!». Me oleme liiga väikesed, et teisi segada, aga piisavalt suured, et paluda, et meid ei segataks. Muidugi mitte päris kõik. Ikka on Kiire-suguseid, kelle kohta Toots koolilõpupäeval ütleb: «Kui midagi on, siis jooksed kohe kaebama.» Ja vähemalt filmide põhjal rätsepmeistri käitumine aja jooksul ei muutunud. Kas see on pugejalik orja- või ehk hoopis kupjahing? Kes teab, aga selliseidki on ikka olnud, kelle eneseteostus on olnud kaebekirjade kirjutamine võõrvõimude vastavatele aadressidele.