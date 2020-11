Odav piimahind sundis piimakarjapidamise lõpetama

Piimandus on eraettevõtlus nagu iga teinegi, kus eesmärk on teenida kasumit. Kui seda praeguses piima ületootmise olukorras turul teha ei suudeta, tuleb pillid kotti panna. FOTO: Montaaž Ain Kivilaan

Piimandus on eraettevõtlus nagu iga teinegi, kus eesmärk on teenida kasumit. Kui seda praeguses piima ületootmise olukorras turul teha ei suudeta, tulebki panna pillid kotti. Kuid piim on ju ometi kui kuld ja lehmi pole Eestis kuidagi liiga palju.