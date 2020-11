Saksamaa metssead panevad eestlasi vähem vorsti sööma

Kui septembris avastati Saksamaal Aafrika seakatku haigestunud metssiga, sulges see päevapealt sakslastele suurima ekspordituru. Nimelt on Saksamaa Euroopa suurimaid sealihatootjaid ja -eksportijaid ning Hiinas süüakse maailma suurimaid sealihakoguseid. Nüüd jäi kogu seni Saksamaalt Hiina läinud liha Euroopasse ja sellele on vaja uut turgu. Loomulikult tõi see kaasa kokkuostuhinna languse.