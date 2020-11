Nädala mõte: kui sant ise ei tule, siis kutsu

Vahel on mardisantidel ette valmistatud selline eeskava, et võta või tool ja naudi. FOTO: Lilli Tölp

„Mis see halloween on?” küsis laps läinud nädala algul. Ega ei osanudki rohkem vastata, kui et see on üks välismaine püha, mille ajal kõrvitsad seest tühjaks uuristatakse ja küünlad sisse põlema pannakse. Küll aga teadsin hoopis rohkem mardi- ja kadripäevast rääkida.