Heljo Pikhof: kas riik on inimese või inimene riigi jaoks?

Kas riik on inimeste jaoks? Peaks ju olema, aga vägisi tundub, et on vastupidi. Või siis on valikuliselt: osa inimeste jaoks on riiki küll ja veel, teiste jaoks on aga hoopis vähem. Esimeste näiteks on jõukad ettevõtjad, kes oskavad õigel ajal teha õigele võimuerakonnale priskeid annetusi. Teiste puhul peab rääkima vanainimestest, kes on eluaeg tööd teinud ja makse maksnud ning nüüd eluõhtul abi vajavad.