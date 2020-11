Eestis jääb kuni 90% lambavillast kasutamata

Samal ajal pole maaeluministeeriumis kadunud usk, et nõudlus kodumaise villa järele suureneb ja väärtuslik tooraine leiab laialdasemat kasutamist ning lambapidajad saavad töö eest väärilist tasu. Piltlikult öeldes on oinal sarvist haaranud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond, kus uuritakse tõugude villaomadusi ja partneriks on Norra ülikool.

Kihnu ja Manija naiste seiklused

„Mul on 160 looma, ikka sellised pisikesed, nagu need Kihnu lambad on, liha on vähe, aga vill on üsna uhke,” viitas Laos. „Selle uhke villaga on nii, et pean selle käsitsi pesema, see on väga suur töö, terve suvi tegelen sellega, tänavu viin villad lõngaks teha Raasikule, aga vabrik alla saja kilo võtta ei taha, koopereerun kellegagi, siis ehk saab koguse kokku.”