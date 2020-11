Olid kutsutud erinevate erakondade esindajad, ka EKRE oli ilusti kohal – arutelu peab ju olema kaasav ja võimalikult mitmekülgne. Ühel hetkel avastasin oma õuduseks, et «õigetest eestlastest» rääkides hakati stuudios arutlema välimuse üle. Nimelt kõlas konservatiivse poliitiku suust sõna «fenotüüp». Tase, mõtlesin mina. Meenus isegi kuulus film «Elu on ilus», kus peategelane, juut, naeruvääristab Itaalias valitsevat ideoloogiat, näidates koolilastele oma «õigeid» aaria naba ja kõrvu. Hakkas piinlik. Kusjuures stuudios kõlanud seisukohad ei olnud vist kõige radikaalsemad (peame tunnistama, et need ei ole isegi ühele parteile või selle valijatele omased).