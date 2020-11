Aasta põllumees: ka väiksematel taludel on tulevikku

„Mulle meeldib, et aasta põllumehe konverentsil käidi välja mõte, et suurfarmid saavad tulevikus majandada paljuski väiksemate talude toel,” avaldas ta. „Selle pisut provokatiivse mõtte taga on asjaolu, et mida aeg edasi, seda tähtsam on tarbija jaoks ostetava toidu personaalsus ja valmistusprotsessi läbinähtavus. (Tuleviku)tarbijale on oluline, et loomal on nimi, et ta saab käia karjamaal, et tal on hea olla, et tarneahel oleks võimalikult lühike. Seda kõike on reaalne tagada talutootmises, aga mitte mitmetuhandelise karjaga suurfarmis.”