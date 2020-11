Peedist saab koogi, milles peeti ei osata kahtlustadagi

Tuntuim ja levinuim on tumepunase värvusega peet, kuid seda on saada ka kollase, oranži ja roosa-valgekirjuna. Vähese kalorsusega peedis on vitamiine ja mineraalaineid, kuid seda hinnatakse ka suure kiudainesisalduse poolest. Kiudained mõjuvad hästi meie seedimisele, aitavad hoida kõhtu täis ja veresuhkrut tasakaalus. Peedi teevad väärtuslikuks ka selles leiduvad antioksüdandid, mis aitavad võidelda põletike ja haigustega.

Mineraalainetest leidub peedis peamiselt kaaliumit, magneesiumit, rauda, naatriumit, mangaani jt. Suhkruid (peamiselt sahharoosi) on peedis kuni 12%. Vitamiinidest on märkimisväärselt C-, E- ja B-vitamiini. Peedis sisalduvad folaadid on eriti vajalikud just raseduse ajal.

Keeda soolata

Peeti enamasti keedetakse, aurutatakse või röstitakse ahjus, kuid tegelikult saab seda ka toorelt süüa, lisades seda riivitult salatile või smuutisse.

Keetes peab arvestama, et erinevalt enamikust teistest aedviljadest ei keedeta peeti mitte soolaga maitsestatud vees ja kooritult, vaid koos koorega ja keeduveele soola lisamata. Soolases vees keedetud peedile pidavat jääma juurde ebameeldiv maitse, kooritud peet aga muutub keetes heledaks ja kaotab toitaineid. Kindlasti hõõru peedi koor tiheda harjaga puhtaks enne röstimist ja keetmist.

Röstida võib peeti juba puhastatult ja tükkideks lõigatult, kuid võib ka koorimata peedi fooliumisse keerata ja asetada ahjunõusse, mille põhjas on meresool. Vormi põhjas olnud meresoola saab korduvalt kasutada.

Lisaks armastatud klassikalistele roogadele, nagu rosolje, kasukasalat, vinegrett, borš jt, passib peet ka muudesse toitudesse (ahjuroad, risotod, salatid, püreesupid jne), samuti magusatesse küpsetistesse (koogid, keeksid, muffinid). Tervisesportlastele, eriti just pikamaajooksjatele, soovitatakse peedist pressitud mahla juua. Õhukestest peediviiludest saab nende kuivatamisel imemaitsvad krõpsud.

Peet koogi sisse

See mõnusalt mahlane ja tummine kook sulab suus. Peedi osalust ei oska siin reeglina keegi kahtlustada.

Kui soovid aega kokku hoida, võid osta poest juba keedetud ja kooritud peedi. Sel juhul piisab 300 grammist, sest retseptis on kirjas puhastamata ja koorimata peedi kaal. Ülejäänud peeti saab kasutada nt salati valmistamisel.

Kui soovid gluteenivaba kooki, kasuta riisi- ja maisi­jahu segu ning lisa 1 tl küpsetuspulbrit (kokku 3 tl).

Ideaalne oleks 70protsendise kakaosisaldusega mõru šokolaad. Kui kasutad magusamat šokolaadi, soovitan suhkru kogust pisut vähendada.

Kasutada tasuks suuremat sorti rõngasvormi, mis tuleb enne korralikult võiga määrida ning suhkru, jahu või kakaopulbriga üle puistata. Hoia vormi pärast ettevalmistamist külmkapis ja võta see välja alles vahetult enne taina sissepanekut, sest siis saab valminud küpsetise eriti lihtsalt ­kätte.