Aiajäätmetest soe peenar

Komposti olen teinud kõik need kolmteist aastat, mil aiaomanik olen olnud. Algul ei tulnud see eriti hästi välja – taimejäänused lagunesid mitu aastat, enne kui korralik must muld järele jäi. Miks see nii oli, sain selgeks järgmisi lugusid tehes. Riisuda on mõnus kuiva ilmaga, aga kui kompostihunnikusse kuhjata vaid kuivad lehed, võtabki lagunemine kaua aega. Ikka kuiv ja niiske materjal peab vaheldumisi kuhja saama. Seda tarkust järgides on kompostimine hästi õnnestunud.