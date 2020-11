HOIA tegutses juba enne koroonat

HOIA kosmeetikabrändi sünnilugu on loogiline. Nagu väga paljud noored naised, tulevased emad, hakkas Triinu esimest last oodates mõtlema tervisliku elu peale. „Hakkasin mõtlema, mida söön ja mida nahale määrin, millised ained nendes toodetes võivad tulevasele lapsele kurja teha ja kuidas neid vältida,” meenutas Triinu.

Sõber julgustas proovima

Triinu sõber, väetoidusegude brändi BoostYourself üks looja Sven Nuum küsis, miks ta brändi ei tee, tooted on ju nii head. Katsetuste algusest oli möödunud juba kolm aastat. „Sel hetkel tundus, et mul on piisavalt motivatsiooni see põnev teekond nüüd ette võtta,” rääkis Triinu. Puudu oli vaid nimi.