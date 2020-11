Taas kord tekib küsimus: kui Mägi-Karabahhiga on rahvusvahelis-õiguslikult kõik nii selge, kui see Aserbaidžaani seisukohast on, siis miks ei hääletanud rohkem riike ÜRO Peaassamblee resolutsiooni poolt? Kui Aserbaidžaani seisukohast on kõik rahvusvahelise õiguse mõttes üheselt mõistetav, siis miks on ÜRO organid selle riigi huvide kaitsel olnud suhteliselt leiged?