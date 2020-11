Eesti on Armeenia ja Aserbaidžaani konfliktis tõsise dilemma ees. Pigem on meile sümpaatsem pool Armeenia, keda omakorda toetab Venemaa, kes pole meile enamasti nii sümpaatne. Aserbaidžaani toetab Türgi, kes on meile lähedane kuulumise tõttu samasse sõjalisse liitu, kirjutab toimetaja Erkki Koort.