Hiina lasi põhja ajaloo suurima aktsiate esmaemissiooni

Hiina suurima internetikaubamajaga Alibaba seotud finantstehnoloogiafirma Ant Group pidi kohe-kohe börsile tulema. Investeerimishuvilised spekuleerisid, et kokku suudab firma börsiosalistelt koguda umbes 35 miljardit dollarit, mis oleks teinud sellest ajaloo suurima esmaemissiooni.

Ent Hiina võimud kutsusid vaibale suuromaniku Jack Ma, kelle tegemised viimasel ajal võimudele meeltmööda pole olnud. Lisaks andsid ametivõimud teada, et riik kavatseb muuta Ant Groupi puudutavaid regulatsioone. See mõistagi oli emissiooni oluliselt mõjutav teave.

Shanghai börs teatas otsusest esmaemissioon tõkestada teisipäeva hilisõhtul, vähem kui 48 tundi enne seda, kui aktsiad pidanuks börsile minema. Ant pidi tegema neljapäeval topeltnoteeringu Shanghai ja Hongkongi börsil ning ettevõttele oli juba koht Hiina tehnoloogiaindeksis reserveeritud. Hongkongi börs andis samuti teada, et aktsiate esmane pakkumine lükatakse ka seal edasi. Shanghai börs teatas napilt, et Ant Financial ei pruugi täita kõiki börsiletuleku nõudeid, näiteks informatsiooni avaldamise nõudeid, refereeris CNBC hiinakeelset teadet.