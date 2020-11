Autoga läbi pandeemia Ühendriikide

Autoreis läbi Ameerika Ühendriikide pole mitte niisama autosõit punktist A punkti B, vaid riitus ja rituaal, millest on kirjutatud raamatuid, vändatud filme ja loodud muusikat. Lõputu tee müüdiga on tuttavad kõik, ka need, kes ei ole Ameerikasse jõudnud. Oktoobri keskpaigas New Jerseyst California poole teele asudes värisen ootusest. Ees seisab minu ja abikaasa neljas seesugune sõit: 3000 miili ehk umbes 4900 kilomeetrit maanteed, koroonameetmeid, rämpstoitu ja üllatusi.