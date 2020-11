Reisi lühiuudised

Saksamaa valitsusele läks kevadiste koroonapandeemiaga seotud evakuatsioonilendude tellimine maksma 94 miljonit eurot, millest osa pidid plaani kohaselt kinni maksma kodumaale tagasi sõidutatud. Arved ulatusid 1000 euroni nendel, kes lennutati koju Uus-Meremaalt või Austraaliast, ja kuni 200 euroni näiteks Kanaari saartelt tagasitoomise puhul. Tšarterlendudega tagasi Saksamaale toodud kodanikud on valitsuse kaukasse maksnud siiani aga vaid 4,46 miljonit eurot ning umbes 30 evakueeritut on läinud Berliinis kohtusse, et see riigi esitatud arved üldse tühistaks. FOCUS Magazine