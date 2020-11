Tallinnast sai väikese pausi järel taas koroonakolle

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma (pildil) ütles Postimehele, et Tallinnas ja Harjumaal räägitakse püsivast levikust, mis tähendab, et haigusjuhte tuleb ka mujalt kui vaid terviseameti jälgimise all olevate inimeste seast. Meetmeid rakendatakse või siis soovitusi nende rakendamiseks antakse konkreetsetest nakatumispaikadest lähtudes. Härma sõnul ametil konkreetseid ettepanekuid piiranguteks ei ole. «See on osa tööprotsessist. Meilt küsitakse arvamust, me arvame. See, et terviseamet teeb ettepaneku piirangu kehtestamiseks, ei tähenda, et see nii ka läheb, see on eelkõige valitsuse arutada ja otsustada.»