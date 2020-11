Maarja Vaino: teekond hukkamõistuühiskonda

Laosson kirjutab: «Nõukogude Eesti sotsialistliku kultuuri loomisel ja edasiarendamisel on kõik need kodanliku ideoloogia jäänused muutunud takistavaks, pidurdavaks jõuks. [---] Kodanliku ideoloogia jäänused takistavad meie edasisammumist, takistavad uute, väärtuslike teoste sündi ja levimist, uue, nõukoguliku kultuuri arengut, millel on sotsialistlik sisu ja rahvuslik vorm. [---] Meie ülesandeks on halastamatult paljastada kõik see Nõukogude-vaenulik ja antipatriootlik, mis on avaldunud niihästi minevikupärandi ümberhindamisel kui ka uute nõukogulike kirjandusteoste hindamisel.»