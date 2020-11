Idamaine viisakus. Sõiduproov uuenud Hyundai i30 Fastbackiga

Novembri algus, kümme kraadi sooja. Mõnel talvel oli selle aja peale hang akna all. Või vähemalt läksid Kuutsemäe hooajapiletid juba kaubaks. Nüüd – ei midagi, keegi ei mäletagi enam, mis häält teeb lumi, kui selle peal astuda. Aga mina mäletan. Sest mulle just tuletati seda meelde. Ma sõitsin soojas autos läbi sügiskollase maastiku ja kuulasin, kuidas keegi astub lund mööda. Krönts. Krönts. Krönts.

Kui lumekrudin tüütama hakkas, võis kuulata, kuidas vihma sajab. Või mis hääli teeb mets. Või kuidas kõlab kohvik, kus on koos palju inimesi, kes klõbistavad söögiriistadega ja jutlevad ja naeravad. Mu tuttav helikujundaja muuseas märkis selle peale, et puhast kohvikuheli on päris keeruline kätte saada, sest alati mängib kohvikutes taustamuusika. Kõiki neid loodushääli võib kogeda Hyundai i30 mudeliuuenduses, kuhu on nüüd lisatud ka helikeskkonnad.