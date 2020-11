Kuidas teha telefonis väikest sügiskoristust?

Kui mitu korda keskmiselt me tunnis oma telefoni vaatame-katsume, selle kohta on välja käidud terve hulk numbreid. Aga üks on kindel – enamiku puhul meist on see arv väga suur. Julgen arvata, et see on kõige sagedasem liigutus, mida me teeme, kui maniakaalsed ninanokkijad kõrvale jätta.