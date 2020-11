Suusaliit soovib Olosel vältida sportlaste kokkupuutumist Aivar Rehemaaga

Koroonapandeemia tõttu on Soome reisimiseks vaja saada kutset. Rehemaa pöördus protsessi kiirendamiseks Alaveri poole, kes helistas oma sõbrale, Soome Suusaliidu peasekretärile Ismo Hämäläinenile ja küsis, kas oleks võimalik kutse hankimist kiirendada. Antidopinguagentuur leiab, et Rehemaa koostöö näol Alaveriga on tegemist keelatud seotusega ning ta rikkus maailma dopinguvastase koodeksi reeglit 2.10.

Teppan korraldas alternatiivse majutuse

Asja komplitseeris see, et Rehemaa ei tohi praegu sportlasi mingil moel abistada, kuid temal ja seitsmel suusatajal oli Olosel majutus võetud ühte hoonesse. Kujunenud olukorras pole see hea variant. Rehemaa ütles teisipäeval Postimehele, et Olosel viibimist ja omaette suusatamist ei keela tal keegi ning ta loodab, et sportlased ei pööra otsa ümber.