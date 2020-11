Tiina Talumees: Odavad riided lähevad maailmale kohutavalt kallimaks maksma!

Tellijale

Jätkusuutlik mood on moesõna – aga mida see tegelikult tähendab?

Me kõik võidame sellest, kui kasutame kvaliteetset asja võimalikult kaua. Oluline ongi see, et iga ostu puhul, mille sa teed, mõtled väga täpselt läbi: kas sul on seda tõesti vaja? Mille jaoks? Kui kaua see asi sul kestab? Kui tihti ja kuidas seda kasutada saad? Odava asja eest on lihtne mõtlematult raha välja anda, aga kui rääkida kiirmoest, siis see ese hävib pärast paari pesukorda. Odavad riided lähevad maailmale kohutavalt kallimaks maksma! Kõik, mida kasutame korraks, kuhjub ju prügina ja toidab ületootmist. Ingliskeelses maailmas võetakse see teema kokku kolme R-iga: reduce, remake ja recycle

Eesmärk peab olema, et me ei tooda mõttetult asju, mida keegi ei vaja. Ja ei tarbi ka ebavajalikku.

Kas koroona on inimestel silmad avanud?

Mulle tundub, et inimesed tõesti on hakanud mõtlema ja asjadest tähendust otsima.

Praegu on 18-20 aastates moehuvilised targemad kui vanemad. Noored teevad valikuid ja eelistavad suureks rõõmuks pigem taaskasutust, kui kiirmoodi. Keskealine pelgab taaskasutust ja usub, et hoiab raha kokku ostes pigem vaheldusrikkalt ja soodsalt. Kui vaadata Eesti moekaubandust ja moekandjaid, siis meil on kõik veel nii hästi. Tulin ise just Hispaaniast, olukord maailmas on ikka väga kurb! Poodides ripuvad samad riided mis kevadel, kuna kõik tehased olid kinni – keegi pole saanud disainida ega toota. Pooled poed on üldse juba kinni. Meil kõik veel õitseb ja loodame, et nii jääbki.

Tiina Talumees soovitab - kleit dressipükste ja kontsakingadega. FOTO: Kalev Lilleorg

Moekarussell seni aina ahvatles: osta-osta; mis oleks uue maailma alternatiiv?

Minu arvates inimeste südametunnistus ei lase enam mõttetuid oste teha. Kiirmoeketid on ju üles ehitatud tarbimismõnu rahuldamisele. Poeskäik on omamoodi teraapiline, tekitab hea tunde. Nüüd on inimesed avastanud, et sama saab teha interneti teel – saad ka ekraanil klikkides oma ostukire rahuldada. Arukas tarbimine on alternatiiv.

Kuidas arukas tarbimine käib?

Esmalt tuleks oma garderoob põhjalikult üle vaadata. Paljudel naistel ei ole kuigi head ülevaadet, mis nende kapis kõik peitub. Tee selgeks, mis sul olemas on, mis on moraalselt vananenud, mida oleks reaalselt juurde vaja.