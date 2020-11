Spordi lühiuudised

Jäähokiliit peatab kaheks nädalaks kõik mängud

Eesti Jäähokiliit teatas, et peatab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kõik mängud 16. novembrini. Piirangud seatakse seoses koroonajuhtumitega jäähokiliidu liikmeskonnas. Nõnda otsustas jäähokiliidu juhatus kolmapäeval toimunud erakorralisel koosolekul, et peatab kõik mängud Eesti hokiliigades. Juhatuse hinnangul on kahenädalane paus vajalik jälgimaks olukorra arengut ja andmaks omalt poolt kõik, et tõkestada viiruse levikut. Edasiste meetmete üle otsustatakse vastavalt olukorrale iganädalastel koosolekutel. Võistluspausi määramise ajaks olid tänavu kõik võistkonnad pidanud vähemalt kolm kohtumist.