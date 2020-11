Mida teha kõrvitsast? Miks mitte frittida, ütleb aasta kokk

Tellijale

Ei midagi kaelamurdvat, sõnab Eesti Peakokkade Ühenduse korraldatud aasta koka valimistel end parimaks võistelnud Noel Moglia (18), kui nuudlisarnased kõrvitsaribad pooleks minutiks kõrvetavkuuma õlisse küpsema viskab. Krõbedaid ribasid sünnib serveerida ükskõik millise toiduga, need lisavad sellele krõmpsu tekstuuri. Raputage näiteks oma lemmik-kõrvitsasupile, soovitab Noel.

Veel näitab möödunud aastal parimaks noorkokaks kuulutatud ja tänavu läbi aegade noorim Eesti aasta kokk, kuidas teha kõrvitsast kreemjat püreed ja röstviile. Needki on kõrvitsahooajal lihtsad ja kodused praelisandid kartuli asemel, pakub välja Noel Tallinna teeninduskooli suures õppeköögis, mitut moodi tehtud kõrvitsat restoranistiilis taldrikule sättides. See on noormehe n-ö kodukool, kus ta praegu veel kokanduserialal õpib.

Kuigi kõigiks kolmeks variandiks kõlbab hästi ka kõige tavalisem talikõrvits, eelistab aasta parim kokk iseäranis röstimiseks tugevama viljalihaga keegelkõrvitsat, mida poodides nimetatakse sageli pudelkõrvitsaks. Kuuludes muskaatkõrvitsate perre, on see ka pähklisema maitsega ja just jõulisema maitse pärast on need kokale üldse sümpaatsemad.