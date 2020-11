Kus nädalalõpul süüa? Vanalinnas!

Kui te pole ORE peakoka Silver Saa köögist tulnud roogi maitsnud, tähendab see teadmistes Eesti praegusaja nõtkest toidukunstist arvestatavat lünka. Mõne aasta eest popile Saltile hoo sisse puhunud ja kunagise menuka Fabriku Kalamajas üles töötanud kokk jätkab Olevimäe söögisaali kõrgete kaarjate võlvide all sama ärksa palanguga, põimides taldrikule otsivat vaimu, isikupära, Eesti maitseid, Aasia mõju, moodsaid kokandusvõtteid ja toidulist laboritarkust.

Suuri sõnu kasutades ja üldsegi mitte liialdamata: kõigest sellest kokku sünnivad erakordselt maitsvad ja harmoonilised toidukooslused. Lausa nii erilised ja hõrgud, et ühel hetkel avastate, et restoraniõhtusse plaanitud uudiste vahetamisest ja vestlusest ei tule midagi välja, sest see, mis taldrikul, võtab kogu tähelepanu ja paneb maitsemeeled mõistatama.