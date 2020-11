​Huntide kaugseire projekt on Eestis kestnud juba kaheksa aastat. Selle projekti käigus on GPSiga raadiokaelus paigaldatud 19 hundile. Huntide kaugseire annab teavet huntide toitumise, liikumiste, karjade paiknemise ja rännete kohta ning on äärmiselt vajalik iga-aastaste hundipopulatsiooni arvukushinnangute koostamiseks.