BTS peab minema sõjaväkke, Jehoova tunnistajad mitte

Lõuna-Korea on ­ametlikult endiselt Põhja-Koreaga sõjas ning riigis on kohustuslik ajateenistus, et tagada vajaduse korral valmisolek kaitsta end Pyong­yangi 1,2-miljonilise sõjaväe vastu. 18 kuu pikkune ajateenistus tuleb enne 30-aastaseks saamist läbida kõigil tervetel Lõuna-Korea meestel. Kuigi mõni on kohustuse üle pahane, võivad sellest ajast välja kasvada eluaegsed sõprus­sidemed kaasvõitlejatega.