Meinhard Pulk: muinasjutt ühtsest välispoliitikast

«Pehmelt öeldes tundub USAs käimas suurem valimispettus (Michiganis). Kõik on veel lahtine, kuid arvatavasti läheb asi kohtusse, kui see Bideni pettus läbi läheb,» kirjutas europarlamendi liige Jaak Madison (EKRE) kolmapäeval sotsiaalmeedias. Samasuguseid vihjeid, küll veidi pehmemas toonis, tegi ka EKRE hääletoru Uued Uudised. Kui valitsuse põhitees on olnud ühtse välispoliitika jätkamine, siis mis sellest teesist välja tuleb, kui üks valitsuspartei annab mõista, et nemad meie põhipartneri valimistulemusi ei tunnusta? On ju selge, et USA saatkond hoiab pidevalt nii Eesti erakondade kui ka valitsuse arengutel ning sõnavõttudel silma peal.