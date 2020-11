Eesti lühiuudised

Valitsuse liikmed toetasid maaeluminister Arvo Alleri (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ettepanekut eraldada valitsuse reservist Covid-19 leviku tõttu põllumajanduse toetamiseks 12 miljonit eurot. «Covid-19 puhangu laialdane mõju Eesti majandusele on jätnud tuntava jälje ka siinsete põllumajandustootjate tegevusele, vähendades märkimisväärselt nende sissetulekuid ning suurendades ettevõtjate majanduslikku ebakindlust,» ütles Aller. Peamised kahju saanud harud on ministri sõnul piimatootmine, lihaveise- ja seakasvatus, lamba- ja kitsekasvatus ning aiandus. Aller märkis, et toetusraha täpsem valdkondlik jaotus selgub hiljem. PM