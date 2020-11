Rebeka Põldsam: lahkhelide ühiskond

Sotsioloog Zygmunt Bauman ütles 2014. aastal Tallinna Ülikooli avalikul loengul, et sotsiaalmeedia on lõks, mis ajab meid kõiki iseenda kõlakambris lõpuks ummikusse, kuna see on üles ehitatud algoritmidele, mille eesmärk on kasutajale meeldida. Bauman ennustas olukorda, kus me ei pea oma arvamusi enam eriliselt põhjendama, sest kõik on omadele niigi selge. Kuid selline olukord tekitab eri rühmade vahel sügava arusaamade lõhe ja uut tüüpi ebavõrdsuse, kus teistsugust ei suudeta enam mõista ja keegi ei tea, kust ühiskonna sidumist alustada.